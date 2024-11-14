«العالمية القابضة» تعلن شراء شريحة أسهم أولية بقيمة 1.8 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم، وتستهله بشريحة أولية بقيمة 1.8 مليار درهم، أي ما يعادل 36% من القيمة الإجمالية للبرنامج.

ومن المقرر بدء عملية إعادة الشراء للشريحة الأولى يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.

وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية مدى التزام الشركة العالمية القابضة بتعزيز القيمة لمساهميها وتحسين آلية تخصيص رأس المال.

ويستمر برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي أقرته الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة في 20 يونيو 2024، ثم أيده مجلس الإدارة فيما بعد، لفترة زمنية تمتد لعام واحد، مع إمكانية التمديد عند الحصول على الموافقات التنظيمية.

ويُنفّذ البرنامج على شرائح عدة يتم إطلاقها على أساس شهري أو ربع سنوي، مع إتاحة عمليات شراء متعددة لكل شريحة.

كما سيتم الإفصاح عن كل شريحة، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية الصارمة المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتولى «الدولية للأوراق المالية»، وهي شركة وساطة مالية مرخصة والمؤسسة المالية التي عينتها الشركة العالمية القابضة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء حصرياً.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يؤكد إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد لمساهمينا، وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية مدفوعةً بالتدفقات النقدية القوية للشركة وميزانيتها العمومية المستقرة، ما يعكس ثقتنا في إمكانات وفرص السوق الواعدة وقدرة الشركة العالمية القابضة على مواصلة مسيرة النمو، ويشكل هذا البرنامج خطوة مفصلية نحو تحسين هيكلية رأسمال الشركة، إلى جانب ترسيخ مكانتها الرائدة والمتميزة في تحقيق القيمة المستدامة والنمو المستمر.