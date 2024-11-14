«منتدى أعمال الشارقة وأوغندا» يستعرض فرص الشراكة

كمبالا (الاتحاد)

شهد منتدى الأعمال بين الشارقة وأوغندا، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن البعثة التجارية التي تقودها ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أوغندا وكينيا، عقد عدد من لقاءات العمل الثنائية بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة ومجموعة من كبرى الشركات الأوغندية، يمثلون عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، تم خلالها بحث سبل تنمية الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من البلدين.

وحضر المنتدى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس البعثة، ومعالي مويبيسا فرانسيس وزير التجارة والصناعة والتعاون في جمهورية أوغندا، وعبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية أوغندا، ومحمد راشد ديماس وناصر الطنيجي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، والمسؤولين الأوغنديين، ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشاد عبدالله سلطان العويس بقوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، مشيراً إلى حرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال تنظيم البعثات التجارية ومنتديات الأعمال التي تشجع الاستثمارات المتبادلة، وتلعب دوراً مهماً في تمكين رجال الأعمال من بناء الشراكات المثمرة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارات ونظرائهم الأوغنديين، لإنجاح المزيد من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يشهد نمواً استثنائياً وهو ما يعكسه نمو حجم التبادل التجاري في آخر عشر سنوات إلى مستويات قياسية.

وأضاف: ارتفعت التجارة البينية من 70 مليون درهم في عام 2014 إلى ما يقارب 2 مليار دولار في منتصف عام 2022، في حين بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأوغندا في عام 2015 نحو 228.7 مليون دولار ووصل إلى نحو مليار و226 مليون دولار في عام 2023.

من جانبه أشاد معالي مويبيسا فرانسيس بجهود غرفة الشارقة بتنظيم المنتدى الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وجمهورية أوغندا تحت سقف واحد، لمناقشة الشراكات المحتملة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي الثنائي بين الإمارات وأوغندا يعود إلى سبعينيات القرن العشرين وهو في نمو مستمر في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والبيئة والصناعة، فضلاً عن المجالات الأخرى التي تتوافق مع الأولويات والتطلعات التنموية لكلا البلدين، حيث ارتفعت صادرات أوغندا إلى الإمارات من مليار و62 مليون دولار في عام 2021، إلى مليار و366 مليون دولار في عام 2023.