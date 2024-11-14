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اقتصاد

«بايبتيك سوليوشنز» تنشئ مصنعاً ب 100 مليون درهم في «كيزاد»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 17:04


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة «بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ»، ومقرها دولة الإمارات، توقيع اتفاقية مساطحة تمتد لخمسين عاماً، لإنشاء مصنع متطور لثني وتقويس الأنابيب الفولاذية في منطقة كيزاد - أ «كيزاد المعمورة»، حيث سيلبي المصنع احتياجات عملاء الشركة في العديد من القطاعات الصناعية.
وتستثمر«بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ»، ما قيمته 100 مليون درهم لتطوير المصنع على مساحة 18 ألف متر مربع، وسيعتمد المصنع على تقنية ثني الأنابيب بالحث الحراري المتطورة لتقديم حلول هندسية دقيقة وعالية الجودة، وتلبية احتياجات قطاعات النفط والغاز، والبناء، والبتروكيماويات، والطاقة، والسيارات، والفضاء، وبناء السفن.
ويعمل المصنع المقرر أن يبدأ تشغيله قريباً، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، ملتزماً بالمعايير الدولية لسلامة المعدات الميكانيكية والمبادئ التوجيهية البيئية.
ويتماشى نهج «بايبتيك» في تبني مبادئ الاستدامة البيئية في جميع عملياتها التصنيعية مع رؤية كيزاد لبناء بيئة صناعية مستدامة، والحد من التأثير السلبي على البيئة.
وقال منصور المرر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، إن كيزاد تقود جهود تنمية القطاع الصناعي المحلي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن «بايبتيك» تعد شركة إماراتية رائدة تُشارك المجموعة رؤيتها، وسنعمل معاً على تحقيق أهداف برنامج «اصنع في الإمارات». 
وأضاف أن الالتزام المشترك بالاستدامة يُشكل الركيزة الأساسية لهذه الشراكة، ونؤمن بأن التنمية الصناعية المستدامة هي السبيل لبناء مستقبل مزدهر، ونلتزم بتشجيع الابتكار والاستثمار في التقنيات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، معرباً عن تطلعه إلى أن تُسهم هذه الشراكة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جهتها، أعربت هينا كالانتري، مديرة التصنيع في شركة بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ، عن فخرها بالشراكة مع مجموعة كيزاد لإقامة منشأة متطورة ومتخصصة في ثني الأنابيب بالحث الحراري، قادرة على ثني الأنابيب بأقطار تتراوح بين 4 و80 بوصة عبر خطي إنتاج.
وأضافت أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، وتتطلع للمساهمة في التنمية الصناعية لدولة الإمارات، لافتة إلى أن التقنية المتقدمة لدى شركتها في ثني الأنابيب بالحث الحراري ستقدم حلولاً عالية الجودة ودقيقة الصنع لعملائها في مختلف القطاعات، بما يضمن الكفاءة والمتانة في جميع المشاريع.

 

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