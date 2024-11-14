بدء التداول على أسهم «لولو للتجزئة» في سوق أبوظبي



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، بدء التداول على أسهم شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي» تحت رمز التداول «LULU»، وذلك بعد طرحها العام الأولي حيث شهد السهم تداولات نشطة ليتصدر قائمة النشاط من حيث الكمية والقيمة بتداول 247.59 مليون سهم بقيمة 501 مليون درهم، ويغلق السهم مستقراً عند سعر 2.04 درهم.

وشارك في قرع جرس التداول معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، وعدد من رؤساء البنوك العاملة في الدولة.

وحقق الطرح العام الأولي لشركة «لولو» عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار) ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن.

وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الدولة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين)، وشمل المستثمرون الأساسيون كبرى صناديق الاستثمار السيادية والمؤسسات الاستثمارية من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الاكتتاب على أسهم الطرح العام الأولي حوالي 82 ألف مستثمر ضمن الشريحة الأولى، مع قيام أكثر من 50 ألف شخص بالتسجيل للحصول على رقم المستثمر الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الستة عشر يوماً بين إعلان «لولو» عن نيتها طرح أسهمها وحتى إغلاق باب الاكتتاب، مقارنة بعدد 50 ألف رقم مستثمر وطني تم إصدارها خلال العام 2023 بأكمله.

وقال غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإدراج الناجح لشركة اللولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يؤكد على مرونة وديناميكية اقتصاد دولة الإمارات، ويعزز عروض القطاعات المتنوعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويمهد الطريق أمام المزيد من المصدرين من قطاعي الاستهلاك والتجزئة للاستفادة من منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف: كما يعدُ إدراج شركة اللولو إضافة مهمة للأدوات المالية المتنامية في السوق وتعكس خطوات دولة الإمارات في تنمية اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات.

وأشار إلى أن طرح «اللولو» باعتباره أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات هذا العام، فقد استقطبت طلباً كبيراً من قاعدة المستثمرين العالميين، مما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد وتعزيز رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل.

ومن جهته قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإنجاز الذي حققته اللولو يؤكد على قوة اقتصاد دولة الإمارات ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمحفز للنمو ومنصة مفضلة للإدراج.

وأوضح أنه باعتبارها الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت اللولو الرقم القياسي كأكبر طرح عام أولي في القطاع الخاص لشركة محلية في دولة الإمارات، حيث يضيف إدراج الشركة في سوق أبوظبي 21 مليار درهم إلى القيمة السوقية للسوق.

ومن جانبه، قال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، إن إدراج «لولو للتجزئة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي من أجل توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات المنطقة ونمو وطموح شركتها، مشيراً إلى أن خطوات الشركة على مدار رحلة نجاحها تستند إلى رؤية قادة دول المنطقة والتزامهم بدعم نمو ونجاح الشركات والاستثمارات.

وبدوره اعتبر سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، أن الطلب القياسي الذي بلغ 37 مليار دولار مع مشاركة 82 ألف مستثمر في الطرح العام الأولي يعكس قوة ومكانة علامة لولو التجارية وإمكانات النمو التي تمتلكها الشركة، مؤكداً أن التزام الشركة بالاستثمار في النمو أصبح أقوى من أي وقت مضى، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال افتتاح 16 متجراً جديداً حتى الآن هذا العام، مع وضع خطة لتعزيز وتنمية شبكة المتاجر وقاعدة العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وتحتل مجموعة «لولو للتجزئة» صدارة قطاع تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.