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اقتصاد

«غرف دبي» تستقطب الشركات المكسيكية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 18:27

 

دبي (الاتحاد)
وقّعت غرف دبي مذكرتي تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي بالمكسيك، ووكالة «إل جران باخيو» لترويج الأعمال، والتي تضم شبكة من الشركات والمؤسسات في منطقة باخيو بالمكسيك، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين المكسيكيين إلى دبي، وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول الأسواق المكسيكية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم غرف دبي دعماً متكاملاً لأعضاء وكالة «إل جران باخيو» وأعضاء الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة بهدف تعزيز قدرتهم على الاستثمار في دبي، والنمو، انطلاقاً منها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وسيتم دعم الشركات العاملة في دبي على التوسع في المكسيك، وبناء شراكات واعدة للأعمال.
كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي، وكل من مكسيكو سيتي ومنطقة باخيو في المكسيك، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما سيتم توسيع نطاق التنسيق فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.
وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والمكسيك، بما يساهم في فتح آفاق جديدة لنمو حركة التجارة والاستثمار، وبناء شراكات واعدة في القطاعات كافة.

 

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