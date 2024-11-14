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مؤتمر الحديد والصلب ينطلق الأسبوع المقبل بدبي

مؤتمر الحديد والصلب ينطلق الأسبوع المقبل بدبي
14 نوفمبر 2024 18:32


دبي (الاتحاد)
يجتمع أكثر من ألف متخصص في قطاع الحديد والصلب من أكثر من 50 دولة في «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2024» الذي تنظمه «فاست ماركتس» الأسبوع المقبل بدبي خلال الفترة بين 18 و20 نوفمبر الجاري.
ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى مناقشة الدور المتنامي لهذا القطاع في المشهد المتحول بالمنطقة، الذي تغذيه مشاريع عملاقة طموحة تعمل على إعادة تشكيل بنية المنطقة التحتية واقتصادها. ويشهد المؤتمر كلمات رئيسة وجلسات نقاشية تديرها شخصيات بارزة في المنطقة من بينهم، سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وريوانت رويا، مدير مجموعة إيسار، ورافي سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة صلب، وحسن المراكبي، الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، وأحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات.
وأكد راجو دسواني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فاست ماركتس»، الدور المهم الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط، لاسيما دولة الإمارات، بصفتها مركزا عالميا للصلب الأخضر والاستدامة في صناعة الصلب.
وقال إن شعار المؤتمر «تحويل الغد معا»، يعكس التزام المنطقة المتنامي باتباع الممارسات المستدامة، وقدرتها على قيادة الابتكار في مجال الصلب الأخضر. ويشهد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2024 مشاركة أكثر من 460 شركة وأكثر من 100 متحدث وأكثر من 50 جهة عارضة.
وأكد سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات التابعة لمجموعة إمستيل، الالتزام بالممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي والتميز التشغيلي ومواصلة تعزيز مساهمة الشركة في نمو أسواق الصلب الإقليمية والعالمية.
واعتبر المؤتمر منصة مهمة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الحديد والصلب لتبادل المعرفة ومناقشة الاتجاهات الناشئة واستكشاف الحلول التي ستشكل مستقبل الصناعة، بدءا من تحسين ديناميكيات سلسلة التوريد وصولا إلى استكشاف أثر التقنيات الجديدة.

مؤتمر الحديد والصلب
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