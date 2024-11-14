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19 مليون مسافر عبر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» خلال 7 أعوام

19 مليون مسافر عبر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» خلال 7 أعوام
14 نوفمبر 2024 18:33


دبي (الاتحاد)
قامت طيران الإمارات وفلاي دبي بتشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017، ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر خلال 7 أعوام عبر الشبكة المشتركة، وهو ما يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك.
ووفق بيان صحفي صادر أمس بمناسبة مرور 7 أعوام على شراكة الناقلتين، فإن الجمع بين قدرات طيران الإمارات وفلاي دبي أتاح إمكانية وصول المسافرين إلى شبكة مشتركة تضم أكثر من 225 وجهة في أكثر من 100 دولة في مختلف أرجاء العالم.
ووفرت الشراكة لمسافري الناقلتين وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات واسعة، إذ يمكن لمسافري طيران الإمارات استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات فلاي دبي، بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات. ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط.

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