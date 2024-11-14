الرئيس التنفيذي للناقلة لـ«الاتحاد»: «الاتحاد للطيران» تنقل أكثر من 19 مليون مسافر في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، عن خطط الناقلة للتوسع والنمو خلال المرحلة المقبلة، مع توقعاته باستقطاب بين 18 و19 مليون مسافر عام 2024، إلى جانب إطلاق أكثر من 10 وجهات جديدة، وإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها في عام 2025.

وقال نيفيس في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إن تنفيذ الخطط التي وُضعت لمضاعفة حجم الناقلة، وزيادة عدد المسافرين 3 مرات خلال الـ 5 أو 6 سنوات المقبلة، عزز من تحقيق نتائج استثنائية العام الجاري.

وأضاف: استثمرنا في خدمات المسافرين، وفي نفس الوقت، عززنا من شبكة وجهاتنا، ونفذنا العديد من المبادرات لتكون موائمة مع الطلب الكبير الذي يشهده سوق السفر العالمي.

وأشار إلى أن النتائج تعكس جهوداً كبيرة تبذل منذ سنوات، وفق الاستراتيجية التي تم وضعها للنمو وتحقيق الربحية، وفي نفس الوقت الاستثمار في خدمات المسافرين والشبكة والعمليات.

وأضاف: نحن بين القلائل من شركات الطيران في العالم التي توسع هامش ربحها العام الجاري.

وفيما يتعلق بالخطط للعام المقبل، أشار نيفيس إلى أنه سيتم إضافة 20 طائرة جديدة للأسطول، ليرتفع إجمالي الأسطول من 95 طائرة حالياً إلى نحو 115 طائرة العام المقبل، موضحاً أن الطائرات تتميز بتصميمات داخلية جديدة، ما يعزز من الخدمات والمنتجات للعملاء.

وحول وجود طلبات شراء جديدة للطائرات، أكد نيفيس «لدينا 170 طائرة تم طلب شرائها بالفعل، وهي تلبي خططنا للعام 2030 ولا حاجة لطلبات جديدة في الوقت الراهن».

وفيما يتعلق بنمو شبكة الوجهات والرحلات، قال: نخطط لإطلاق أكثر من 10 وجهات العام المقبل، حيث نستهدف إطلاق بين 8 إلى 12 وجهة سنوياً، خلال الـ4 أو 5 سنوات المقبلة.

وتابع: نهتم أيضاً بتعزيز الرحلات وزيادتها للوجهات الحالية، حيث إن 80% من نمو شبكتنا العالمية سيكون بالوجهات والأسواق التي نسير إليها اليوم، وسنزيد من عدد الرحلات اليومية لعدد من الوجهات الأوروبية العام المقبل مثل باريس وفرانكفورت وميلان ومدريد وبرشلونة وجنيف، وغيرها، لتناسب رغبات ومتطلبات جميع المسافرين، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب بشكل ملحوظ».

وشدد نيفيس على أن مرونة جداول الرحلات ومواءمتها متطلبات المسافرين عنصر رئيس لاختيارهم الاتحاد للطيران.

وحول التعاون والشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي لتعزيز الطلب السياحي في أبوظبي، قال: قمنا بإعادة إطلاق «برنامج التوقف في أبوظبي»، حيث استقطب العام الماضي نحو 1500 زائر شهرياً.

وأوضح أن برنامج «التوقف في أبوظبي» سجل العام الجاري نتائج قياسية، وتحديداً في شهر أكتوبر الماضي، حيث استقطب نحو 6500 زائر، أي بزيادة 4 أضعاف، مقارنة بالعام الماضي، بينما تم تسجيل 5 آلاف زائر في شهر أغسطس الماضي، وذلك يعد إنجازاً استثنائياً للبرنامج.

وتوقع أن يستقطب البرنامج نحو 80 ألف زائر، بناء على النتائج الشهرية التي يتم تحقيقها العام الجاري.

وشهد البرنامج «التوقف في أبوظبي» نمواً ملحوظاً منذ إطلاقه، حيث استقبل 24 ألف زائر في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ7 آلاف زائر في النصف الأخير من عام 2023، بمعدل زيادة بلغ 242%.

ويضع هذا الأداء القوي، المصحوب بتزايد الطلب وزيادة الحجوزات، خلال النصف الثاني من عام 2024، البرنامج على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الطموح مع 75 ألف زائر دولي خلال 2024.