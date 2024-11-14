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اقتصاد

نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات 2024

نهيان بن مبارك خلال جولته بالمعرض (وام)
15 نوفمبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، النسخة الحادية والثلاثين من معرض المجوهرات والساعات - أبوظبي (JWS) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وتجول معاليه في المعرض، والتقى بكبار العارضين، وزار الأجنحة المختلفة، واطلع على أحدث التصاميم في صناعة المجوهرات والساعات، كما شهد معاليه ورشة تصميم المجوهرات المخصصة لأعضاء مجتمع أصحاب الهمم، والتي قادتها المصممة الإماراتية المعروفة عزة القبيسي بالتعاون مع معهد الإدماج وإمكانية الوصول (FIA).
واستقطب معرض المجوهرات والساعات - أبوظبي، الحدث السنوي الذي يستمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 120 علامة تجارية رائدة من 16 دولة، بما في ذلك الإمارات، وإيطاليا، ولبنان، والهند، والبحرين، والصين، وسنغافورة، وقطر، وتركيا، والكويت، فيما يتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 7.000 زائر لاكتشاف مجموعة متنوعة من المجوهرات المحلية والإقليمية والعالمية، والاحتفاء بالبراعة الحرفية والتميز في التصميم الدولي.
ويكشف معرض هذا العام عن سلسلة جديدة باسم ورش عمل وحوارات تصميم المجوهرات.
ويضم المعرض جناح المصممين الدوليين، الذي يسلط الضوء على إبداعات المجوهرات من مختلف العلامات التجارية من أكثر من 16 دولة.
واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 12 لتأسيسها، ستقدم جوائز إبداع فئة جائزة جديدة هذا العام، لتكريم «المؤسسة التعليمية الأكثر نشاطاً» إلى جانب فئات التصميم الأربع: اللؤلؤ، والهوية الإماراتية، والتصميمات المستوحاة من الخط العربي، وأصحاب الهمم.

معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي
الإمارات
أبوظبي
نهيان بن مبارك
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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