أبوظبي تستضيف منتدى إكسبانس 2024 الأسبوع المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أدنيك» اليوم في مؤتمر صحفي عن إطلاق «إكسبانس 2024»، المنتدى العالمي الأول من نوعه والذي يقدم رؤية مبتكرة حول مستقبل التقنيات المتسارعة، ويُعقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر بمركز أدنيك أبوظبي.

ويقام المنتدى تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتستضيفه شركة «أيه دي كيو»، شركة الاستثمار القابضة في أبوظبي، وتنظمه مجموعة أدنيك وبشراكة مع مركز الأبحاث العالمي «ماتر» وبالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.

ويأتي تنظيم «إكسبانس 2024» ليرسخ مكانة أبوظبي كمركز محوري للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وسيتضمن المنتدى جلسات فكرية رائدة وتجارب إبداعية ملهمة، تسلط الضوء على التطورات الهائلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، والتقنيات الحيوية.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة زينة جراحي سينكر، المديرة العامة لمركز «ماتر»، وخليفة القبيسي، الرئيس التجاري لمركز أدنيك أبوظبي، والدكتور شوقي قاسمي، رئيس الابتكار في معهد الابتكار التكنولوجي، حيث قدموا تفاصيل شاملة عن المنتدى وجهود مجموعة أدنيك لضمان نجاح الحدث، ما يعزز مكانة أبوظبي في استضافة أبرز المؤتمرات العالمية.

وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي التزام «إكسبانس 2024» بتعزيز الابتكار في مجالات التقنيات المتسارعة، مع إبراز البنية التحتية العالمية المستوى لأبوظبي التي تستقطب المفكرين والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما جري خلال المؤتمر أبرز الجهود المشتركة بين مجموعة أدنيك ومركز «ماتر» ومعهد الابتكار التكنولوجي في تقديم منصة جديدة تدعم التعاون متعدد التخصصات، مما يجعل أبوظبي وجهةً أساسية للتقدم التكنولوجي.

وقالت الدكتورة زينة جراحي سينكر، المديرة العامة لمركز «ماتر» في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي: «إن إكسبانس 2024 ليس مجرد قمة، بل هو حافز للتغيير، يجمع القادة والمفكرين العالميين لصياغة مستقبل الصناعات والمجتمعات من خلال تقنيات تحويلية».

ومن جانبه قال خليفة القبيسي، الرئيس التجاري لمركز أدنيك أبوظبي: «باعتبارنا رواد تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نوظف منشآتنا ذات الطراز العالمي وفرق الدعم لتقديم حدث متميز مثل إكسبانس 2024، مما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأحداث العالمية».

وأكد القبيسي أن المنتدى سيمتد لثلاثة أيام ويجمع نخبة من الخبراء العالميين لعرض أحدث الأفكار والمشاريع المبتكرة عبر منصات عرض تكنولوجية وجلسات ترويج للشركات الناشئة. بفضل قوة مجموعات الأعمال المتنوعة التي تديرها مجموعة أدنيك والبنية التحتية المتميزة، حيث نسعى إلى تقديم حدث استثنائي يرسم مستقبلاً مستداماً.