مصعب الحوسني رئيساً للجنة الاتصال المؤسسي بالمنظمة العربية للطيران المدني



دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاتصال المؤسسي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد بمقر المنظمة بالرباط بالمملكة المغربية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب مصعب الحوسني، مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني، ليكون أول رئيس للجنة الاتصال المؤسسي بالمنظمة، وذلك بإجماع أصوات أعضاء اللجنة.

جاء انعقاد هذا الاجتماع الأول للجنة، التي تأسست بقرار الجمعية العمومية للمنظمة رقم 28، بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للفريق التحضيري. وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء، لتعزيز مكانة الطيران المدني العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات حريصة على دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز أطر التعاون العربي في مجال الطيران المدني، ويمثل تطوير آليات التعاون الإعلامي والمؤسسي محوراً مؤثراً لتعزيز الأثر الإيجابي للجهود العربية المشتركة في قطاع الطيران، بما يدعم رؤية وأهداف المنظمة ويخدم مصلحة الدول الأعضاء.

وقال السويدي: انتخاب مصعب الحوسني كأول رئيس للجنة الاتصال المؤسسي هو شهادة على كفاءة الكوادر الإماراتية وقدرتها على تقديم إضافة نوعية، كما أنه يعكس الثقة الكبيرة والشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات بأشقائها من الدول العربية.