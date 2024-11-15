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اقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
15 نوفمبر 2024 08:06

 يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أقل.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.88 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة في ما سيكون أفضل أداء له منذ سبتمبر.

ويتجه اليورو من جانبه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أشهر بهبوط بواقع 1.75 بالمئة. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولات إلى 1.0530 دولار لتظل قرب أدنى مستوى لها في عام والذي سجلته في الجلسة السابقة.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2666 دولار ويتجه لخسارة أسبوعية باثنين في المئة بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير 2023.

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وقال رئيس المركزي الأميركي جيروم باول أمس الخميس إن البنك ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وأرجع هذا لاستمرار النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل.

المصدر: وكالات
الدولار
الفائدة الأميركية
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