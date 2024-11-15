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اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

الذهب
15 نوفمبر 2024 08:33

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2569.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0308 بتوقيت جرينتش بعد هبوط استمر لخمس جلسات. وانخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولاراً عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولار.
ويواصل الدولار مسيرته الصعودية هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.68 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 946.00 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

المصدر: وكالات
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