الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس» في جزيرة ياس بأبوظبي

إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس» في جزيرة ياس بأبوظبي
15 نوفمبر 2024 17:47


أبوظبي
كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري، بالشراكة مع سلسلة فنادق باب القصر، عن إطلاق مشروع باب القصر ريزيدنس في ياس باي، بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال البناء والمبيعات بالمشروع.
وحصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل المشروع من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارات، لاسيما من الأجانب، في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة لنشاط الأعمال في الدولة، وهو ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لطرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأوضحت أن انطلاق أعمال البناء بمشروع «باب القصر ريزيدنس في ياس باي» منذ سبتمبر 2024، يعكس حرص «برتڤيل» على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.
ويُعد «باب القصر ريزيدنس في ياس باي»، المشروع الأول في ياس باي، وجزيرة ياس، الذي يحمل علامة تجارية فندقية، بما يتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها القطاع العقاري في أبوظبي.
وكانت بيرتفيل للتطوير العقاري قد كشفت مؤخراً عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مطلع العام الحالي في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية.

أخبار ذات صلة
«حياة باي».. عرض عالمي أول في أبوظبي
«ياس ووتروورلد» تحتفي بالثقافة الفلبينية
جزيرة ياس
آخر الأخبار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
علوم الدار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
اليوم 18:18
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اقتصاد
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اليوم 18:16
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
التعليم والمعرفة
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
اليوم 18:11
قلب بشري
الترفيه
ارتفاع درجات الحرارة يزيد خطر الإصابة بأحد أمراض القلب
اليوم 18:10
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©