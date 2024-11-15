افتتاح مكتب الجمارك الأميركي الجديد في مطار زايد الدولي



أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مطارات أبوظبي رسمياً مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي (U.S. CBP) الجديد، في مطار زايد الدولي (AUH).

ويأتي افتتاح المكتب الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، ليؤكد على أهمية أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للسفر. وسيتولى هذا المكتب، بالتعاون مع الجمارك وحماية الحدود الأميركية والاتحاد للطيران والاتحاد لخدمات المطار، إجراءات التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة، ما يعني إلغاء الحاجة إلى الوقوف بطوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة.

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والأميركيين، منهم إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي؛ ومارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وجودسون مردوك، نائب المفوض التنفيذي المساعد للجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وقالت إيلينا سورليني: فخورون بالجهود التعاونية التي أسفرت عن إنشاء هذا المكتب المتطور للتخليص الجمركي ومعاملات السفر المسبقة، ومع مرور عام حافل بالنجاحات على تشغيل مطار زايد الدولي، سيسهم هذا الإنجاز المهم في تحقيق تطلعاتنا بأن نكون مركزاً عالمي رائداً للسفر، وسيتيح لنا كذلك توفير تجربة سفر متفردة تتجاوز توقعات المسافرين عبر مطار زايد الدولي.

وتقوم حالياً، جميع رحلات طيران الاتحاد المتجهة إلى الولايات المتحدة، بإنهاء إجراءات التخليص المسبق للسفر والجمارك والهجرة الأميركية في أبوظبي قبل المغادرة. ويسيّر الطيران حالياً 35 رحلة أسبوعياً إلى أربع وجهات أميركية رئيسة.

من جانبها، قالت مارتينا سترونغ: افتتاح مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد في مطار زايد الدولي، يمثل إنجازاً آخر في شراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات، إذ سيتمكن المسافرون إلى الولايات المتحدة من إنجاز إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة من خلال هذا المرفق المتطور، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة ومواصلة تعزيز صداقتنا مع دولة الإمارات.