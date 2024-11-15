23 مليون درهم إيرادات «الخليج للملاحة» في الربع الثالث بنمو 26%



أبوظبي (وام)

حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي ضمن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي أعلنتها أمس، إيرادات بلغت نحو 23 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.

وأرجعت الشركة، نمو الإيرادات إلى الأداء القوي في قطاع تأجير السفن بعدما استفادت من الطلب المتزايد على خدماتها وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة لأسطولها.

ووفق النتائج وصلت السيولة النقدية إلى 210.2 مليون درهم نقدا، وودائع بنكية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية، بينما بلغ إجمالي الموجودات 995 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وسجلت الشركة أيضا دخلا غير تشغيلي بقيمة 1.56 مليون درهم خلال الربع الثالث، ما ساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: تعكس نتائجنا في الربع الثالث العمل الجاد والتفاني لفريق عمل الخليج للملاحة، حيث عدنا لتحقيق الأرباح الفصلية رغم بيئة السوق الديناميكية، ومع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحسين استخدام الأسطول، نحن واثقون من استراتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

وأضاف: نواصل التزامنا بالتعامل مع تحديات السوق واغتنام فرص النمو التي ستعزز مكانة الخليج للملاحة كشركة رائدة في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية. وسينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفعالية أفضل.