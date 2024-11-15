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اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» يوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية

«الإمارات للمحاسبة» يوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية
15 نوفمبر 2024 20:01


أبوظبي (وام)
وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطويرالممارسات الرقابية والمهنية بين الجهتين.
ووقع مذكرة التفاهم في أبوظبي، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة ومعالي برونو دانتيس، رئيس محكمة الحسابات الاتحادية من البرازيل.
تُركز مذكرة التفاهم على عدة محاور استراتيجية، من بينها تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة الرقابية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة مصممة خصيصاً لتطوير الكفاءات المهنية ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة التحديات الحديثة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات وورش العمل التي تتيح فرصاً لتبادل الأفكار والخبرات على المستوى الدولي.
وأكد جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان له أن هذه الخطوة تتوافق والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتأتي دعماً للجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والشفافية في المجالات ذات الأولوية.

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