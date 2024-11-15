«الاتحاد للطيران» تشغل 1732 رحلة أسبوعية إلى 80 وجهة



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الاتحاد للطيران، أنه منذ الانتقال الكامل إلى المبنى الجديد بمطار زايد الدولي، في نوفمبر 2023، وسعّت الشركة عملياتها بشكل ملحوظ من 1336 رحلة أسبوعية إلى 1732، لتربط أبوظبي اليوم بـ 80 وجهة حول العالم من خلال شبكة وجهاتها المتزايدة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، بمناسبة مرور عام من النمو والإنجازات في مقرها الرئيس في المبنى A بمطار زايد الدولي، أنه مع تشغيل رحلاتها من المبنى A العالمي المواصفات، لعبت الاتحاد للطيران دوراً حاسماً في جعل مطار زايد الدولي أسرع مطار نمواً في الشرق الأوسط من حيث سعة المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، مع القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «في عام واحد فقط، نجح المبنى A في تحويل تجربة السفر لضيوفنا ودعم خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران، وقد مكننا هذا المرفق العالمي من الارتقاء بمعايير الخدمة بشكل كبير، وتوفير قدر أكبر من الراحة والرفاهية مع تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران. ومع استمرارنا في توسيع شبكتنا وأسطولنا، يوفر المبنى A المنصة المثالية للفصل التالي من نمو الاتحاد للطيران».

وكان تحسين تجربة الضيوف محوراً رئيساً طوال العام الأول للاتحاد للطيران في المبنى A وأطلقت لهذا الغرض أكشاك الخدمة الذاتية مع التعرف على الوجه البيومتري التي تسمح للضيوف بتخليص معاملات تسليم أمتعتهم في أقل من 30 ثانية.

وتضع تقنية القياسات الحيوية في المبنى الجديد، المتوفرة عند تسجيل الوصول وبوابة الصعود إلى الطائرة ونقاط أخرى، خططاً طموحة للمستقبل لدعم رحلة سلسة وسريعة للمسافرين.

وتواصل الاتحاد للطيران استراتيجية توسيع شبكتها وتقدم وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم من مقرها في مطار زايد الدولي، وذلك بعد التوسع المستمر للأسطول في عام 2024 وضم المزيد من الطائرات في عام 2025.