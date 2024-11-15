دائرة الطيران المدني برأس الخيمة تشارك فى معرض البحرين للطيران



المنامة (الاتحاد)

شارك الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي فى الدورة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024 الذى استضافته العاصمة البحرينية المنامة منذ أمس الأول ويختتم أعماله اليوم.

وقال إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض تأتي في إطار ما تشهده العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من نمو مزدهر في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد بفضل من الله ثم قيادة بلدينا الحكيمة التي أسهمت في بناء جسور الأخوة والمحبة والمودة وتطوير الأعمال المشتركة والمشاركة في الفعاليات العالمية التي يستضيفها البلدان في مختلف القطاعات وأهمها صناعة الطيران والنقل وغيرها.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي بالنجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران في استقطابه لكبرى الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية معرباً عن تقديره العميق لدعوة المشاركة في هذا الحدث البارز، مؤكداً على أهمية مثل هذه المعارض في دعم تطور صناعة الطيران وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

وشدد على التزام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بالاستمرار في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والشركات العاملة في هذا القطاع معتبراً أن هذا الحدث البارز يعد بمثابة منصة مثالية للتواصل والتعاون بين كافة المعنيين بصناعة الطيران في المنطقة والعالم.