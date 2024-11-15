29.3 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أثمرت نتائج الأعمال الإيجابية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والتي أعلنت عنها غالبية الشركات المدرجة في تحقيق أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية جاوزت 29.3 مليار درهم بواقع 14.8 مليار درهم في سوق دبي ونحو 14.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وصاحب ذلك تداولات نشطة في كلا السوقين بقيمة إجمالية جاوزت 10.6 مليار درهم أغلبها في سوق العاصمة بنحو 7.26 مليار درهم و3.3 مليار في سوق دبي المالي.

ودعمت تعاملات شراء الأجانب ارتفاع مؤشرات الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 559.54 مليون درهم منها 476.37 مليون درهم صافي الشراء في دبي و 83.17 مليون درهم محصلة الشراء في سوق أبوظبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن محصلة تعاملات الأجانب كانت صافي (شراء) 83.17 مليون درهم، بعد استحواذهم على 41% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 43.77% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 5.36 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.47 مليار درهم قيمة تعاملات بيع لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 109.42 مليون درهم.

وقام المستثمرون الأفراد بعمليات شراء بقيمة تتجاوز 1.9 درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.79 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 109.42 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف نسبته 0.06% ليخسر 6.11 نقطة، ويغلق عند مستوى 9443.14 نقطة، مقارنة مع 9449.25 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9467 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9354.82 نقطة.

وشهد السوق إبرام 122 ألفاً و273 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.04 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.26 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 14.5 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.942 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.927 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت نحو 1.76 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.63% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 1.339 مليار درهم لتشكل ما نسبته 59.39% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 138.314 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.06 مليار درهم تشكل ما نسبته 61.62% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.62 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48.64% من إجمالي قيمة التداول، وليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 434.3 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وفي ختام تعاملات الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.15 % ليغلق عند مستوى 4739.76 نقطة بنهاية التداولات ، مقابل نحو 4639 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 14.81 مليار درهم لتبلغ 780.49 مليار درهم مقارنة بنحو 765.67 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.345 مليار درهم بعد تداول 1.6 مليار سهم خلال 76 ألفاً و200 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.97% من قيمة التداولات و 56.23% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.24 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.32 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 8.57 مليون درهم.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.58 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.06 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 476.37 مليون درهم.