الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لـ«الاتحاد»: إدراج جديد قبل نهاية العام وهدفنا التعاون مع أسواق جديدة في 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

توقع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج شركة جديدة في السوق بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، قبل نهاية العام، وذلك بعد 4 طروحات أولية جديدة، و24 من الإدراجات الناجحة خلال العام الحالي، كان آخرها شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي»، والذي يعد أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن.

وحقق «لولو للتجزئة» طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما مثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الدولة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال النعيمي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن عام 2024 كان من أنجح السنوات لسوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الإدراجات والمنتجات الجديدة التي تم طرحها للمستثمرين حتى إن السوق صنف في المركز الخامس عالمياً من حيث حجم العوائد المحصلة من الاكتتابات، مرجحاً أن يستمر زخم الإدراجات في العام المقبل، لاسيما وأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يحرص على اتباع سياسة إثراء القطاعات من أجل تقديم بضاعة جيدة للمستثمرين بما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسة لتدفقات رأس المال، ويعكس التزام السوق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد وتعزيز رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل.



منصة مفضلة

وعن تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منصة مفضلة للإدراج وجاذبة للمستثمرين العالميين، أكد النعيمي، أن الشركات المدرجة في السوق لها وقع خاص إذ إنها لا تعمل فقط في اقتصاد الإمارات، بل إن بعضها يعمل في 50 دولة حول العالم ما يجعل منها شركات عالمية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال، إن «منصة تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أصبحت من أهم أدوات جذب وتمكين المستثمرين الدوليين من التداول بسهولة، حيث اشترك مستثمرون من أعضاء «منصة تبادل» بنجاح في طرح «اللولو للتجزئة» من خلال وسطاء محليين، ما يظهر الجاذبية المتزايدة لسوق رأس المال في أبوظبي والتزام السوق بتعزيز الاستثمار عبر الحدود.

ولفت إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يستهدف التعاون مع أسواق جديدة في عام 2025 للانضمام إلى منصة «تبادل»، بعد أن وقع مؤخراً اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية، وبموجبها ينضمّ سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، لتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الست الأخرى على المنصة لتعزّز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيّما أنّها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة عبر وسيطهم المحلي.



منتجات جديدة

وفيما يخص المنتجات الجديدة التي سيتم إضافتها في العام الجديد، أجاب النعيمي، بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيواصل تقديم المزيد من المبادرات الهادفة والحلول المبتكرة لتعزيز الازدهار في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين، ودعم النجاح الطويل الأمد للشركات المدرجة اليوم وفي المستقبل.

وأضاف، أن السوق يغطي في الوقت الحالي منتجات الأسهم والصناديق الاستثمارية والمشتقات، وسيتم في 2025 إضافة منتجات جديدة في سوق المشتقات مع أنواع جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة التي يبلغ عددها 15 في الوقت الحالي، منوهاً بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية منفتح لمزيد من الإدراجات المشتركة والمزدوجة في العام الجديد حيث توجد شركات مدرجة في الوقت الحالي من قطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان والسودان.