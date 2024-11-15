28 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي خلال عام

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبل مطار زايد الدولي أكثر من 28 مليون مسافر منذ افتتاحه في 15 نوفمبر 2023، ليسطر إنجازات متعددة في عملياته وأدائه وخدماته، وذلك بعد مرور عام على افتتاحه.

وبحسب مطارات أبوظبي التي احتفلت بمرور عام على افتتاح مطار زايد الدولي، فإن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام تتمثل في تصدر مطار زايد الدولي قائمة أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية الدولية، والانتقال الكامل لمرفق التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والمبادرات البارزة مثل إعادة افتتاح المدرج الشمالي قبل الموعد ومشروع السفر الذكي وبرنامج الخريجين المخصص لتطوير المواهب الإماراتية، والتي أسهمت جميعها في تحقيق هذا النجاح الكبير.

ومن الإنجازات المتعلقة بمكانة المطار على الصعيد الدولي، حصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم في 2024 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024.

وفاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023، وحل مطار زايد الدولي في المرتبة السادسة عالمياً، بين المطارات الأكثر دقة في مواعيد مغادرة ووصول الطائرات لبوابات المطار، وذلك ضمن السعي الحثيث والمتواصل لتحقيق أفضل النتائج العالمية على الأصعدة كافة، بحسب تقرير وكالة سيريوم لشهر يونيو 2024.

وفيما يتعلق بالسفر الذكي، تطبق مطارات أبوظبي الأنظمة البيومترية عبر جميع نقاط الاتصال التسع في مطار زايد الدولي بشكل شامل بحلول العام المقبل، فيما سجلت بوابات السفر الذكي بالمطار مرور 7 ملايين مسافر حتى الآن.

وبالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» أنجزت، مطارات أبوظبي بنجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تفعيل الأنظمة البيومرية في نقاط التدقيق الرئيسة لمسافري «الاتحاد للطيران» في مطار زايد الدولي، وستشهد المرحلة الثانية توسعاً يشمل خمس شركات طيران إضافية وبوابات إلكترونية جديدة، وجميع بوابات الصعود للطائرات، أما المرحلة الثالثة فستغطي جميع شركات الطيران ونقاط التفتيش وصالات الاتحاد للطيران ومنافذ البيع بالتجزئة في المنطقة الحرة.

وبحسب آخر بيانات لمطارات أبوظبي، فإن إجمالي عدد المسافرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 21.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 16.5 مليون مسافر.

وتجلّى هذا النمو الاستثنائي في الربع الثالث تحديداً، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 7.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

ويُعزى هذا النمو في حركة الركاب إلى توسيع شبكة الوجهات العالمية لشركات الطيران التي تستخدم مطارات أبوظبي، فضلاً عن إضافة ناقلات جديدة، بما في ذلك الخطوط الجوية التركمانية، وخطوط هاينان الجوية، ويو إس بنغلا، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط «أكاسا إير»، وطيران ناس، وطيران سمرقند، بالإضافة إلى استئناف العمليات الموسمية لشركة «إيروفلوت».

ويكرّس هذا التوسع مكانة مطار زايد الدولي كأسرع المطارات نمواً في منطقة الشرق الأوسط من حيث سعة المقاعد الدولية «وفقاً لدليل شركات الطيران الرسمي».