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اقتصاد

30.41 مليون درهم صافي أرباح «سلامة للتأمين»

30.41 مليون درهم صافي أرباح «سلامة للتأمين»
16 نوفمبر 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) عن تحقيق صافي أرباح قدره 30.41 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً مع 18.56 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2023.
وقال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: سنواصل تحسين الميزانية العمومية والتركيز على حل المشكلات التاريخية، والأهم من ذلك هو التزامنا الكامل بتقديم القيمة بأعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا والمجتمع ككل، وتظل سلامة عازمةً على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا الذين سيعتمدون دائماً على حلول التكافل التي نقدمها.
وأضاف: أسهمت استراتيجيات «سلامة» في الانضباط في الاكتتاب وإدارة النفقات ورقمنة الحلول والخدمات ولها دور كبير في تحسين النتائج المالية لسلامة، بما في ذلك التوسع الكبير في السوق من خلال نهجها الذي يهدف إلى أن تكون مزوداً موثوقاً به وشفافاً في حلول التكافل مع التركيز على احتياجات العميل بالدرجة الأولى.
من جانبه قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: تشكل نتائجنا القوية في الربع الثالث دليلاً ملموساً لتركيزنا على أولوياتنا الاستراتيجية الواضحة، نحن نعمل على حل المشكلات العالقة وتحسين الانضباط في الاكتتاب.
ومع تحسن أداء أعمالها الأساسية، وصلت إيرادات التكافل للشركة إلى 802.8 مليون درهم وسط بيئة تنافسية، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.67 مليار درهم، وحافظ بيان المركز المالي للشركة على استقراره مع ارتفاع إجمالي قيمة الأصول، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى نحو 200% إلى 21.58 مليون درهم مقارنة بـ 6.85 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2023.

الشركة الإسلامية العربية للتأمين
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الشركة الإسلامية العربية
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