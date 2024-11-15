%8 نمو أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال عام 2024

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات خلال عام 2024 بنسبة 8% ليصل إلى أكثر من 57.67 مليار درهم خلال عام 2024، مقارنة بنحو 53.4 مليار درهم خلال عام 2023، حسب تقديرات مشاركين في مؤتمر «بروكرزلينك».

وقال هؤلاء إنه من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة خلال العامين 2024 و2025 مع تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق نتيجة التنوع والانتعاش الاقتصادي في الدولة.

وشهدت أبوظبي الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر «بروكرزلينك» والذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري للمرة الأولى خارج أوروبا وأميركا وأفريقيا بمشاركة 300 خبير تأمين من 87 دولة.

وقال خوسيه مانويل فونسيكا رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ«بروكرزلينك» لـ«الاتحاد» إن المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع «أسوشيتد اللاينس» يكتسب أهمية بالغة حيث يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نمواً اقتصادياً ملموساً وازدهاراً بقطاع التأمين.

وأكد أنه تم اختيار أبوظبي لعقد المؤتمر الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس «بروكرزلينك» حيث تتميز بسرعة النمو ووجود الكثير من الفرص الاستثمارية.

ولفت إلى أن التأمين يعد عنصراً أساسياً بالنسبة للتنمية الاقتصادية ولا يمكن إقامة استثمارات كبيرة من دون الاستعانة بالتأمين، مشيراً أن نسبة نمو انتشار التأمين في دول المنطقة تتفاوت بين 2% و10%

وتمتلك وتدير «بروكرزلينك» شبكة وساطة تأمينية عالمية وتوفر لشركائها والشركات التابعة لها في 133 دولة خدمات إدارة المخاطر المعقدة والتأمين والوصول إلى السوق العالمية.

ومن جانبه، قال وليد نعمة الرئيس التنفيذي لشركة «أسوشيتد اللاينس» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن وظيفة التأمين الأساسية هي تأمين الاقتصاد ومن ثم فإن قطاع التأمين يزدهر مع النمو والانتعاش الاقتصاديين. وأكد أن تركيز الإمارات على التنوع الاقتصادي وزيادة ومصادر الدخل بعيداً عن موارد النفط ينعكس بشكل إيجابي على صناعة التأمين التي تتوسع لمواكبة هذا التنوع من خلال طرح العديد من الحلول الجديدة. وتوقع أن يحقق قطاع التأمين في الإمارات نمواً بحجم الأقساط المكتتبة بنسبة تصل إلى 8% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ويحسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن مبادرات مصرف الإمارات المركزي تسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع وتطوير منتجات تأمينية جديدة تواكب التنوع الاقتصادي.

وحول استثمارات شركات التأمين في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها الإيجابية على القطاع، قال نعمة، إن قطاع التأمين بدأ الاستثمار في هذه التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة وتحسين تجربة العملاء متوقعاً جني ثمار هذه الاستثمارات على نحو أوضح خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيتها، قالت تاتيانا عقل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «أسوشيتد اللاينس» إن «بروكرزلينك» من أكبر وسطاء التأمين في العالم ويأتي اختيارهم لعقد المؤتمر في أبوظبي نتيجة الأمن والاستقرار الذي تتمتع بهما الإمارات فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي.

وأضافت أن دولة الإمارات تعد سباقة في مجال التأمين في العالم ومن ثم يتعين على اللاعبين العالميين في القطاع مثل «بروكرزلينك» و«أسوشيتد اللاينس» ضخ استثمارات جديدة بالسوق لمواكبة الطلب المتزايد بالقطاع.

وتوقعت أن يحقق القطاع نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة خلال العامين 2024 و2025 مع تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق نتيجة التنوع والانتعاش الاقتصادي في الدولة.

وناقشت جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام قضايا الذكاء الاصطناعي وأهميته لجميع القطاعات الاقتصادية وتأثير ذلك على قطاع التأمين وكيفية تحفيز التبني لهذه التقنيات بالقطاع، لاسيما مع تحولها لضرورة لتعزيز التنافسية وتحسين الخدمات، كما تناول المؤتمر أهمية مساهمة قطاع التأمين في تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في الشركات علاوة على مناقشة تزايد وتيرة عمليات الدمج والاستحواذات بقطاع التأمين لخلق كيانات عملاقة.