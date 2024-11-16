%78 من أصحاب العمل يخططون لبرامج استثمار مكافأة نهاية الخدمة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يخطط 78% من أصحاب العمل في دولة الإمارات لتوفير برامج لاستثمار مكافأة نهاية الخدمة لمؤسساتهم في الأشهر الـ12 المقبلة، بحسب تقرير أعدته شركة «راديوس إنسايتس» للاستشارات الاقتصادية.

وأكد التقرير الصادر بعنوان «مستقبل العمل 2024»، أنه في الوقت الحالي، يستثمر 17% فقط من أصحاب العمل في خطة توفير استحقاقات نهاية الخدمة، فيما يقدم 4 فقط من أصل 10 من أصحاب العمل التوجيه المالي وفرص الادخار والاستثمار لموظفيهم.

وأوضح التقرير أن 31% من الموظفين في الإمارات أعربوا عن رغبتهم في خطط الادخار في مكان العمل، والتي يعتبرونها أساسية لأمنهم المالي على المدى الطويل، ولاسيما بين النساء في الإمارات إذ تركز 35% منهن على خطط الادخار في مكان العمل.

وقال، إنه في الواقع، يعتبر 80 % من أصحاب العمل في الإمارات أن التأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض الخطيرة أمر ضروري لموظفيهم، وهو ما يتماشى مع 85% من الموظفين في الإمارات الذين يعتبرون هذه الحماية مزايا أساسية، مشيراً إلى أن 62% من أصحاب العمل في الإمارات يعتمدون على رأس المال العامل لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لتقرير «راديوس إنسايتس» الصادر بتكليف من زيورخ العالمية للحياة، فإن 60% من الموظفين في الإمارات ليسوا قلقين بشأن تهديد الذكاء الاصطناعي لأمنهم الوظيفي، حيث يرون في ذلك فرصاً جديدة لتطوير المهارات ومستقبل الأدوار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منبهاً إلى أن ذلك الأمر يؤكد على أهمية تلبية الشركات للاحتياجات الفورية والتطلعات الوظيفية المستقبلية للاحتفاظ بهذه المجموعة من المواهب المهمة. وحدد التقرير عدداً من العوامل الرئيسية التي تدفع الشركات في دولة الإمارات إلى تقديم مزايا وظيفية محسنة للموظفين وهي الاحتفاظ بالمواهب الرئيسية 20 % وضغط المنافسة 19% واتباع أفضل الممارسات في القطاع 16% واتباع أفضل الممارسات في السوق المحلية 16%، كاشفاً عن أن 9 من كل 10 موظفين في دولة الإمارات أفادوا بأن استحقاقات الموظفين هي ركيزة أساسية لعلاقتهم مع صاحب العمل، في حين يعتقد 95% من الموظفين أن المزايا المخصصة للموظفين يجب أن تحل محل نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» الذي عفا عليه الزمن.

وأشار التقرير إلى أنه عند سؤال الموظفين في الإمارات عن نيتهم بتغيير الوظيفة في الأشهر الـ12 إلى الـ18 القادمة، فقد أجابت نسبة 32% منهم بالقول (لا) وقالت نسبة 45% (ربما) في حين قالت نسبة 23% (نعم). وذكر أنه في الوضع الراهن ترغب نسبة 33% من الموظفين في الإمارات في الاستمرار مع المؤسسة التي يعملون بها حالياً وأنهم غير مهتمين بفرص جديدة، وأفادت نسبة 42% بأنها تعتزم الاستمرار، ولكنها قد تغادر من أجل الفرصة المناسبة، كما أن 17% ترغب في المغادرة والبحث بجدية عن عمل جديد، وترغب نسبة 9% في المغادرة والبحث عن تغيير مهني.

مزايا وظيفية

وعن أهمية المزايا الوظيفية، أعلن تقرير «راديوس إنسايتس» أنها تمثل حجر الزاوية في العلاقات المتينة والإيجابية بين الموظفين وأصحاب العمل وأيضاً تعزز الولاء.

وأوضح، أن 9 من أصل 10 موظفين يقولون، إن المزايا الوظيفية هي عامل أساسي يحدد بقاءهم في وظائفهم الحالية، ويتفق أكثر من 92% من أصحاب العمل مع هذا الرأي. وأضاف التقرير أن المزايا المصممة خصيصاً للموظفين أصبحت شيئاً متوقعاً بين القوى العاملة، ويشعر 2 من كل 3 موظفين في الإمارات أنه يجب على المؤسسات تقديم مزايا مخصصة للموظفين، كما أن أكثر من 60% من الموظفين لا يشعرون بأن آراءهم تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بمزايا الموظفين في الإمارات، لافتاً إلى أن أهم ثلاث مزايا وظيفية بالنسبة للموظفين تتمثل في بدل تعليم الأطفال، ومدخرات مكان العمل/ التقاعد، والتأمين على الحياة والأمراض الخطيرة.

وحسب تقرير «مستقبل العمل» يشعر 69% من الموظفين أن مبادرات الرفاهية لها تأثير إيجابي واضح على رضاهم العام. وأضاف أن 9 من أصل 10 موظفين يفكرون في تغيير الوظائف للحصول على نفس الراتب، ولكن مع الحصول على مزايا وظيفية أفضل، منوهاً بأن 98% من أصحاب العمل يعتقدون أن وجود استراتيجيات لرفاهية الموظفين هو الجانب الرئيسي لنجاح المؤسسة.