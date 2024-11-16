7 مشاريع جديدة في «الريم» توفر 1440 وحدة سكنية

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركات التطوير العقاري في أبوظبي خلال العام الحالي عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة في جزيرة الريم، تلبية للطلب المتزايد على شراء الوحدات السكنية الجديدة بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة بجزيرة الريم توفر أكثر من 1440 وحدة سكنية، منذ بداية العام الحالي.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن جزيرة الريم لا تزال تتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين في أبوظبي، لاسيما فيما يتعلق بالشقق السكنية، ما يعزز من خطط الشركات العقارية لمواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وتضم قائمة المشاريع الجديدة، «فيستا 3» لشركة ريبورتاج برايم العقارية، ويوفر 622 شقة سكنية، و«برج ايلي صعب الريم» لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ويوفر 174 وحدة سكنية، و«كنال باي ام» لجفينور ليمتد، ويوفر 31 وحدة سكنية، و«مساكن الواحة» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، وتوفر 50 وحدة سكنية، ومشروع «ريفاج» لشركة ريفاج للتطوير العقاري، ويوفر 364 وحدة سكنية، فضلاً عن تسجيل مشروعين لشركة ساس العقارية، وهما «ريم ايليفين» ويضم 148 وحدة سكنية، و«ريم إيت» ويضيف 54 وحدة.

وكان العام الماضي قد شهد تسجيل عدد من المشاريع الجديدة بجزيرة الريم، منها رج ريناد لشركة تايجر العقارية، ويوفر 265 وحدة سكنية، فضلاً عن تسجيل عدة مراحل ضمن مشروع «ريم هيلز» بواقع 3 مراحل توفر 593 فيلا سكنية، ومرحلة مبانٍ توفر 984 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 4 مراحل توفر أراضي سكنية.

أفضل المناطق

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول 2024، تصدرت جزيرة الريم قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 4.21% مقارنة بالنصف الأول من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1127 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.66%.

وبلغ متوسط سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة نحو 911 ألف درهم، والغرفتين 1.51 مليون درهم، والثلاث غرف 2.18 مليون درهم.

كما حلت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 4.03% مقارنة بالنصف الأول من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1147 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 5.87%.

وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الأربع غرف نحو 4.55 مليون درهم، والخمس غرف 11.8 مليون درهم، والست غرف 15.5 مليون درهم.

كما تصدرت «الريم» قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث ارتفعت إيجارات الشقة ذات الغرفة الواحدة بنسبة 8% لمتوسط 67 ألف درهم سنوياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، والشقق ذات الغرفتين بنسبة 5.5% إلى 95 ألف درهم، والثلاث غرف بنسبة 2.27% إلى 135 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.

طلب مرتفع

وأكد رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، أن جزيرة الريم لا تزال تتصدر قائمة أفضل المناطق لشراء العقارات بأبوظبي، لاسيما الشقق السكنية، وهو ما يعزز من خطط الشركات لمواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على شراء العقارات بجزيرة الريم، سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، لافتاً إلى تميز الجزيرة بالموقع المتميز وسط أبوظبي، فضلاً عن توفر الخدمات والمرافق المتنوعة الجاذبة للسكان.

وأكد تقرير «بيوت» الخاص بسوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024، وجود أداء قوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة على حد سواء، موضحاً أن مناطق مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس بقيت الأكثر جذباً للراغبين في شراء الشقق الفاخرة، حيث حققت الشقق الفاخرة عوائد تصل إلى 7.22% في جزيرة ياس و6.99% في جزيرة الريم.

وأوضح التقرير أن مدينة الأضواء في جزيرة الريم احتفظت بمكانتها كخيار مفضل لمشتري الشقق الفاخرة، حيث توفر تصميمات معمارية متقدمة، وإطلالات على الواجهة البحرية، ومرافق عالية الجودة.

زيادة الأسعار

وأكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، أن جزيرة الريم توفر خيارات متنوعة للمستثمرين والمستأجرين في ظل تنوع المعروض بالجزيرة، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من العملاء.

وأوضحت أن زيادة الطلب انعكس على الأسعار، سواء المتعلقة بالبيع أو الإيجار، حيث شهدت الأسعار زيادات متباينة خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري»، ارتفاع متوسط سعر الأستوديو في جزيرة الريم من 472 خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 540 ألف درهم بالربع الثالث من ذات العام، والشقق المؤلفة من غرفة واحدة من 821 ألف درهم إلى 859 ألفاً، والغرفتين من 998 ألفاً إلى 1.3 مليون، والشقق ذات الثلاث غرف من 1.635 إلى 1.8 مليون درهم، فيما تراجع متوسط سعر بيع الشقق ذات الأربع غرف من 2.56 إلى 2.13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالإيجارات، استقر متوسط إيجار الأستوديو خلال الربع الرابع من العام الماضي عند متوسط 45 ألف درهم سنوياً، فيما ارتفع متوسط إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة من 58.8 ألف درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 60 ألف درهم في الربع الثالث من العام، والغرفتين عند 85 إلى 90 ألفاً، والثلاث غرف من 120 إلى 126 ألفاً، فيما تراجع إيجار متوسط إيجار الشقق ذات الأربع غرف من 125 إلى 120 ألف درهم سنوياً، والخمس غرف من 168 إلى 180 ألفاً.