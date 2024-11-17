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اقتصاد

«برايت إيست هولدينغ 1» تستحوذ على «الإمارات جولد»

«برايت إيست هولدينغ 1» تستحوذ على «الإمارات جولد»
18 نوفمبر 2024 02:32

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «برايت إيست هولدينغ 1»، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، استحواذها الكامل على شركة «الإمارات جولد»، الرائدة في تكرير وسكّ الذهب والمعادن الثمينة في دولة الإمارات. يتزامن هذا الاستحواذ مع إعادة إدراج «الإمارات جولد» في قائمة «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها، تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كشركة مبتكرة ذات توجه عالمي تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، أبيجيت شاه، الذي اختاره مجلس الإدارة بالإجماع. وتضع «الإمارات جولد» في استراتيجيتها الجديدة أهدافاً طموحة، تشمل تعزيز استقرار عملياتها التشغيلية، واستعادة علاقاتها مع العملاء، وتنمية الإيرادات، مع توسيع حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وستعمل الشركة أيضاً على زيادة قدراتها في مجالي التذويب والتكرير، وتطوير شراكات استراتيجية داخل القطاع، وتطبيق سياسات امتثال صارمة لضمان الالتزام بأعلى المعايير العالمية في عملياتها كافة.
وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات جولد»: «نجحت الشركة على مدار أكثر من ثلاثة عقود في بناء سمعة متميزة في قطاع المعادن الثمينة بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة وثقة عملائها. بدعم من (برايت إيست هولدينغ 1) واستعادة موقعنا في قائمة (معيار الإمارات للتسليم الجيد)، نحن عازمون على تحقيق نقلة نوعية من خلال الابتكار والتميز، وتوسيع نطاق خدماتنا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا في جميع أنحاء العالم».

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