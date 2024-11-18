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ارتفاع أسعار النفط

أسعار النفط (موضوعية)
18 نوفمبر 2024 07:19

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل توقعات بفائض عالمي من النفط أثر على الأسواق.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من مجموعة أوبك+ قائمة.

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