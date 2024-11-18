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اقتصاد

الذهب يرتفع بعد انخفاضات حادة

الذهب
18 نوفمبر 2024 07:53

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدت من هذا التعافي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2575.70 دولار.
ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولار. كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولار.

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المصدر: وكالات
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