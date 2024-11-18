نيمار يشتري بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم في دبي



دبي(الاتحاد)

يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات ترسيخ جاذبيته، واستقطاب أصحاب الثروات والمستثمرين والمشاهير من أنحاء العالم كافة للاستثمار في سوق العقارات فائقة الفخامة.

وجذبت العقارات الفاخرة في دبي مؤخراً نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، الذي اشترى بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم في مشروع «بوجاتي ريزيدنسز» من بن غاطي الذي يعد أول المشاريع التي تحمل علامة بوجاتي على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير هينلي للمهاجرين ذوي الثروات الخاصة لعام 2024، يُتوقع أن تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام عدداً قياسياً يبلغ 6,700 فرد ذي ثروة صافية عالية ليجعلوا من الإمارات موطنهم الجديد.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات المفضلة للمليونيرات المهاجرين، وفقاً لآخر نسخة من تقرير هينلي حول هجرة الثروات الخاصة، والذي نُشر في يونيو الماضي.

ويمثل هذا الاقتناء السكني الأحدث للاعب نيمار جونيور جزءاً من مجموعة «سكاي مانشن» الفاخرة ضمن المشروع، الذي يضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في منطقة الخليج التجاري، ويوفر مصعداً خاصاً بالسيارات يسمح لمالكي البنتهاوس بركن سياراتهم الفارهة في وحداتهم السكنية الخاصة.

وسجل المشروع أرقاماً قياسية في أسعار الصفقات العقارية في دبي، كما حقق أعلى سعر للقدم المربع في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة بلغت 9,674 درهماً للقدم المربع، والتي سُجلت في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.