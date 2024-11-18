«موانئ دبي» و«شنايدر إلكتريك» تتعاونان لتعزيز مهارات الشباب

دبي (الاتحاد)

وقّعت شنايدر إلكتريك، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مزودة الخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل التوريد العالمية، بهدف تسريع الارتقاء بمهارات شباب دولة الإمارات ضمن مجالي الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية.وبموجب الاتفاقية، تتعاون شنايدر إلكتريك و«دي بي ورلد» لتنفيذ برنامجي «تبادل الخبرات» و«رواد مستقبل الاستدامة».

وفي إطار برنامج «تبادل الخبرات»، يقضي عدد من الموظفين من كل مؤسسة فترة تدريبية في المؤسسة الأخرى، بهدف تحسين تبادل المعرفة وتعميق الفهم المشترك لممارسات الاستدامة عبر مختلف العمليات التجارية.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نحرص في مجموعة موانئ دبي العالمية على توظيف انتشارنا العالمي الواسع لتوفير فرص جديدة والتغلب على التحديات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. نسعى جاهدين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في ظلّ التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات الضرورية للنجاح. ولا شكّ أن شراكاتنا الاستراتيجية مع جهات رائدة مثل شنايدر إلكتريك تساهم بدور محوري في تحقيق هذا الهدف، ونحن فخورون بالتعاون معاً لدعم الجهود الطموحة لدولة الإمارات المتعلقة بالشباب والمناخ».

وقالت آمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: «فخورون بالتعاون مع موانئ دبي العالمية لدعم الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في مجالي الاستدامة والتكنولوجيا. ويجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير قدرات رواد المستقبل ضمن مجال الاستدامة، ودعم رؤية الدولة للاقتصاد المستدام. ونسهم، عبر تمكين الشباب الإماراتي المتخصص، في تطوير إمكاناتهم على المستويين الشخصي والمهني، ونعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة التي تحفز النمو محلياً ودولياً».