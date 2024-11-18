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اقتصاد

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن بناء مجمع للبتروكيماويات في فوجيان بالصين

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن بناء مجمع للبتروكيماويات في فوجيان بالصين
18 نوفمبر 2024 17:02

 


سنغافورة (رويترز)
بدأت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وأرامكو السعودية بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين، في استثمار كبير جديد ضمن أحدث موجة توسع للمشروعات البتروكيماوية في الصين.
ويمثل المجمع، الذي تقدر تكلفته بنحو 71.1 مليار يوان (9.82 مليار دولار)، ثاني مشروع مشترك كبير للتكرير والبتروكيماويات لشركة أرامكو السعودية مع شركة نفط حكومية صينية كبرى، في الوقت الذي تعزز فيه أرامكو التعاون مع الشركات الصينية الخاصة.
وقالت سينوبك في بيان إن المشروع الجديد، الذي يقع في منطقة جولي الصناعية بمدينة تشانغتشو، يشمل مصفاة بطاقة 16 مليون طن سنوياً أو 320 ألف برميل يومياً ومصنع إيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً ومنشأة لإنتاج الباراكسيلين بطاقة مليوني طن بالإضافة إلى محطة نفط خام بطاقة 300 ألف طن.
وأوضحت سينوبك أن شركة فوجيان للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين سينوبك وحكومة إقليم فوجيان، ستمتلك حصة 50% في المشروع وستمتلك أرامكو السعودية وسينوبك 25% لكل منهما.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع العمل في عام 2030. وبمجرد بدء الإنتاج، سيكون قادراً على توريد خمسة ملايين طن من المواد الأولية البتروكيماوية سنوياً.
ووقعت سينوبك وأرامكو اتفاقية أولية لبناء المجمع قبل عامين.
والمشروع الجديد مرحلة ثانية من مشروع جولي، وهو توسيع لمجمع إيثيلين أصغر حجما بدأ تشغيله في 2021 من خلال مشروع مشترك مع مؤسسة استثمارية تايوانية.
وأطلقت سينوبك الأسبوع الماضي مجمعاً جديداً للإيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً في شمال الصين، كما تبني الشركة منشأة منفصلة بحجم مماثل في منطقة تشنهاي بشرق الصين.

أرامكو
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