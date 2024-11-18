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اقتصاد

«سبيريت إيرلاينز» الأميركية تقدم طلباً للحماية من الإفلاس بسبب تراكم الخسائر

«سبيريت إيرلاينز» الأميركية تقدم طلباً للحماية من الإفلاس بسبب تراكم الخسائر
18 نوفمبر 2024 17:04

نيويورك (أ ب)


أعلنت شركة «سبيريت إيرلاينز» الأميركية للطيران، اليوم الاثنين، أنها قدمت طلباً للحماية من الإفلاس بسبب تراكم الخسائر المالية واقتراب موعد سداد المدفوعات المستحقة على ديونها.
وقالت الشركة إنها ستحاول إعادة هيكلة أعمالها، حيث واجهت صعوبات كبيرة في التعافي من الركود الناجم عن تداعيات جائحة «كورونا» على قطاع السفر وفشل محاولة بيع شركة الطيران إلى شركة «جيت بلو».
وتكبدت شركة «سبيريت إيرلاينز»، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة، خسائر تزيد على 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020 وتواجه اقتراب سداد مدفوعات مستحقة على ديونها تزيد عن مليار دولار خلال العام المقبل.

سبيريت
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