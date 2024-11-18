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اقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يغلق متراجعاً

المؤشر نيكي الياباني يغلق متراجعاً
18 نوفمبر 2024 17:06

 
طوكيو (رويترز)

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انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، مقتفياً أثر الخسائر التي شهدتها «وول ستريت» نهاية الأسبوع الماضي، في ظل عدم وجود إشارات قوية من جانب محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن توقيت زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.
واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر خسائر نظيراتها الأميركية في حين انخفضت أسهم شركات الأدوية المحلية بعد ترشيح روبرت إف. كنيدي الابن، وهو أحد أبرز المشككين في اللقاحات لتولي وزارة الصحة الأميركية.
وأكد أويدا أن البنك المركزي مستعد لرفع تكاليف الاقتراض إذا كان الاقتصاد يتماشى مع توقعاته، بينما حذر من المخاطر الخارجية ومنها الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية المتقلبة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 1.09% عند 38220.85 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.73%.
واستفادت الأسهم اليابانية من تراجع الين عند 155 للدولار من 153.84 خلال الجلسة، لكن العملة عادت إلى 154.32 بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.
ويخفض الين القوي من قيمة الإيرادات التي يسجلها المصدرون اليابانيون في الخارج، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.
وانخفضت مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة يوم الجمعة، وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.4%.

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