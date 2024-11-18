الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%405 نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بلتون القابضة» المصرية خلال 9 أشهر

داليا خورشيد
18 نوفمبر 2024 17:07

القاهرة (رويترز)
أعلنت شركة بلتون القابضة المصرية للخدمات المالية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات التشغيل المجمعة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 405% على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان إن إيرادات التشغيل بلغت في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 4.8 مليار جنيه (97.36 مليون دولار).
وارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من 1.13 مليار جنيه، ارتفاعا من 86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هذا الارتفاع إلى «نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات».
وحققت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نهاية التسعة أشهر الأولى من العام ارتفاعا 757%، لتسجل 3.9 مليار جنيه.
ونمت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية 293% على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، فيما حققت منصة بنك الاستثمار نموا في إيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282%، لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2024.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيمنا ركيزتها السلام والأخوة الإنسانية
وزير الرياضة المصري يحيل واقعة «توقف قلب لاعب» للتحقيق
مصر
بلتون المالية القابضة
آخر الأخبار
هاري كين: أرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب الإنجليزي
الرياضة
هاري كين: أرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب الإنجليزي
اليوم 19:31
«الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني العماني الـ54 في المنافذ البرية
علوم الدار
«الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني العماني الـ54 في المنافذ البرية
اليوم 19:27
تصوير: أشرف العمرة
التعليم والمعرفة
جولة إعلامية تضيء على النسخة الـ16 من «فن أبوظبي»
اليوم 19:25
حمدان بن محمد يحضر أفراح المهيري والفلاسي
علوم الدار
حمدان بن محمد يحضر أفراح المهيري والفلاسي
اليوم 19:19
سلطان القاسمي يوجه بتخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب
علوم الدار
سلطان القاسمي يوجه بتخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©