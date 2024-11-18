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اقتصاد

405 % نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بلتون القابضة» المصرية خلال 9 أشهر

405 % نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بلتون القابضة» المصرية خلال 9 أشهر
18 نوفمبر 2024 17:07

 

القاهرة (رويترز)
أعلنت شركة بلتون القابضة المصرية للخدمات المالية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات التشغيل المجمعة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 405% على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان إن إيرادات التشغيل بلغت في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 4.8 مليار جنيه (97.36 مليون دولار).
وارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من 1.13 مليار جنيه، ارتفاعا من 86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هذا الارتفاع إلى «نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات».
وحققت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نهاية التسعة أشهر الأولى من العام ارتفاعا 757%، لتسجل 3.9 مليار جنيه.
ونمت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية 293% على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، فيما حققت منصة بنك الاستثمار نموا في إيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282%، لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2024.

بلتون المالية القابضة
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