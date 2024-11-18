«هواوي» تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة لهاتفها الذكي «ميت 70»

بكين (رويترز)

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الاثنين في بيان على حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات أنها بدأت في تلقي الطلبات المسبقة لشراء هاتفها الذكي ميت 70.

وأوضحت في بيان منفصل أنها ستنظم أيضا فعالية لعلامة ميت التجارية في 26 نوفمبر، إذ من المتوقع أن تكشف عن أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية.

وبدأ متجر الشركة عبر الإنترنت اليوم الاثنين في السماح للمستخدمين بحجز ميت 70 ونسختين من فئة البرو من دون الحاجة إلى دفع مقدم حجز. ولم يكشف الموقع عن الأسعار النهائية.

وعادت هواوي إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة التي تعمل على شبكة الجيل الخامس (5جي) العام الماضي بهواتف ميت 60 التي تحتوي على أشباه موصلات منتجة محليا.

وجرى الاحتفاء بالهواتف في الصين باعتبارها انتصارا على العقوبات الأميركية التي منعت الشركة منذ عام 2019 من الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا.