توقع انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي

برلين (د ب أ)

تخلى خبراء الاقتصاد عن أملهم في قدرة الاقتصاد الألماني على تجنب الانكماش خلال العام الحالي بعد انكماشه في العام الماضي.

وبحسب مسح اقتصادي لوكالة بلومبرج للأنباء يتوقع الخبراء انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي منذ شهر واحد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة. كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.

وذكرت بلومبرج ان الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه بمعدل 0.3% خلال الربع الثاني من العام.