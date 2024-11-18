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اقتصاد

أسهم الإمارات تستقر عند مستواها القياسي فوق التريليون دولار

سوق أبوظبي للأوراق المالية
18 نوفمبر 2024 19:45

يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات اليوم، فوق حاجز 3.7 تريليون درهم (تعادل أكثر من تريليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.929 تريليون درهم، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 778 مليار درهم.

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وتدفقت سيولة على أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم، خلال جلسة تداولات اليوم، حيث شهدت الجلسة إبرام 21.3 الف صفقة، تم من خلالها تداول 338 مليون سهم، فيما أغلق سوق أبوظبي منخفضاً بنسبة 0.6% عند مستوى 9387 نقطة.
وكانت محصلة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة، مقابل تراجع أسهم 41 شركة، واستقرار أسهم 49 شركة بدون تغيير.
وأظهرت بيانات سوق أبوظبي أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت نحو 17.2 مليون درهم صافي بيع.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول، إبرام 13 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 204 ملايين سهم بقيمة إجمالية 476 مليون درهم، فيما كانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة وثبات أسعار 6 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعارها يوم الجمعة الماضية. 
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4713 نقطة بتراجع نسبته بلغت نحو 0.6%.
وسجل المستثمرون الاجانب تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون درهم، وكانت محصلتها 15 مليون درهم صافي بيع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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