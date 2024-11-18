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اقتصاد

عمار بن حميد يفتتح فرع «أسواق عجمان التعاونية» في الحميدية

عمار بن حميد خلال افتتاح فرع جمعية «أسواق عجمان التعاونية» في الحميدية (وام)
19 نوفمبر 2024 02:35

عجمان (وام) 

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افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فرع جمعية «أسواق عجمان التعاونية» الجديد في منطقة الحميدية، وهو الفرع الرابع لها وأكبرها في الإمارة.
يأتي تدشين الفرع الجديد لتعزيز رؤية الجمعية لتوسيع نطاق خدماتها، وتوفير مرافق تسوّق حديثة ومتطورة تخدم سكان المنطقة والمناطق المجاورة.
وتجول سمو ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، بين أقسام الجمعية التي تشمل مرافق تسوّق متعددة، تم تخصيصها لمنتجات الأسرة والطفل، وأخرى للسفر والرحلات، إلى جانب مساحات خاصة بالأجهزة الكهربائية، ومساحات للخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، إضافة إلى ردهة المطاعم والمرافق الصحية، وغيرها. 
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن افتتاح فرع «أسواق عجمان التعاونية» الجديد يواكب رؤية الإمارة الطموحة لتعزيز جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات لأهلنا في عجمان، مؤكداً أن توسيع شبكة الجمعية يؤكد الاهتمام المستمر بدعم القطاع التعاوني في الإمارة، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تطوير الخدمات المجتمعية.  
وأضاف سموه: «نؤمن بأن مثل هذه المشروعات تضيف قيمة كبيرة للمجتمع، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة عبر توفير المزيد من فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي، ونحن فخورون بالجهود المبذولة من إدارة الجمعية وفريق العمل لتحقيق هذا الإنجاز الذي يلبي تطلعات سكان المنطقة».
وأكد أن الفرع الجديد يواكب التوسعات التنموية وعمليات التطوير التي تشهدها الإمارة بوتيرة متسارعة، ويعزز مكانة عجمان وجهة رائدة في تقديم خدمات تسوّق متطورة وعالية الجودة.

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