«بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلاك روك» أمس، حصولها على رخصة تجارية في أبوظبي، مؤكدةً اعتزامها الحصول على تصريح تنظيمي لممارسة أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة.

وقال تشارلز حاتمي، المدير الإقليمي لشركة بلاك روك في الشرق الأوسط والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين: «تواصل أبوظبي مسيرتها السريعة للتحول إلى مركز مالي عالمي رائد، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والسياسات الحكومية الاستباقية والتزامها بالنمو المستدام، ما يجعلها وجهةً مثالية لأسواق رأس المال. ونتطلع قدماً إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاقتصادية في المنطقة ودعم عملائنا بالفرص الاستثمارية المبتكرة، لا سيما في الأسواق الخاصة».