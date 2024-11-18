الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي

«بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي
19 نوفمبر 2024 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين

أعلنت «بلاك روك» أمس، حصولها على رخصة تجارية في أبوظبي، مؤكدةً اعتزامها الحصول على تصريح تنظيمي لممارسة أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة.
وقال تشارلز حاتمي، المدير الإقليمي لشركة بلاك روك في الشرق الأوسط والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين: «تواصل أبوظبي مسيرتها السريعة للتحول إلى مركز مالي عالمي رائد، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والسياسات الحكومية الاستباقية والتزامها بالنمو المستدام، ما يجعلها وجهةً مثالية لأسواق رأس المال. ونتطلع قدماً إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاقتصادية في المنطقة ودعم عملائنا بالفرص الاستثمارية المبتكرة، لا سيما في الأسواق الخاصة».

أبوظبي
بلاك روك
شركة بلاك روك
الرخصة التجارية
الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس البرازيلي خلال استقباله حمد الكعبي
علوم الدار
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
19 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين
19 نوفمبر 2024
محاولة إخماد حريق في موقع غارة إسرائيلية بمنطقة مار إلياس في بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يسلم رداً مكتوباً على مقترح الهدنة الأميركي
19 نوفمبر 2024
كامالا هاريس
الأخبار العالمية
حملة هاريس تواجه أزمة مالية بعد خسارة الانتخابات
19 نوفمبر 2024
مركبات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. القوات الأميركية تعيد التموضع في «المثلث الصحراوي»
19 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©