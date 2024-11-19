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اقتصاد

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
19 نوفمبر 2024 07:41

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار الأميركي بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر. وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار الأميركي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.80 دولار.
واستقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين.

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