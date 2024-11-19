"مدن القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في "رأس الحكمة"

أعلنت "مدن القابضة"، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة "حسن علام القابضة"، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية ، وذلك لتوطيد أوجه التعاون في مجال البنية التحتية والطاقة وأنظمة معالجة المياه.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، إن هذه المذكرة تؤكد التزام "مدن" الثابت بتعزيز فرص الشراكة التي من شأنها دفع عجلة النمو والتنوع في مشروع رأس الحكمة، وترسخ رؤية المجموعة في تطوير مشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة عن الفخر بالشراكة مع "مدن القابضة"، مشيرا إلى أن التعاون في مشروع رأس الحكمة يمهد الطريق لتقديم مشاريع عالمية المستوى ويدعم الطموحات الحضرية والاقتصادية للمنطقة.

وأكد التزم شركته بالاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها مجموعة مدن القابضة، والتطلع إلى نجاح الشراكة لبناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة.

من جهته قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، إن هذا التعاون يعد إضافة جديدة للشراكات الاستراتيجية القائمة في مشروع رأس الحكمة، ويعكس الالتزام المستمر بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين الهادف إلى تسخير الخبرات والقدرات المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار.

يذكر أن شركة حسن علام القابضة ستعمل أيضاً على تقديم حلول بناء جاهزة مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة لمشروع رأس الحكمة.