«كيزاد للمجمعات» تغير هويتها المؤسسية إلى «مجموعة سديرة»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «كيزاد للمجمعات»، المتخصصة في حلول المجمعات السكنية المتكاملة، والتابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، عن تغيير علامتها التجارية وهويتها المؤسسية إلى «مجموعة سديرة»، في إطار سعيها للتحوّل إلى كيان استثماري وتنموي استراتيجي رائد، يضع معايير جديدة في مجال تطوير حلول السكن المشترك والميسر.

وجرى الإعلان عن إطلاق العلامة التجارية لـ «مجموعة سديرة» وهويتها الاستراتيجية الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مركز أدنيك - أبوظبي، بحضور مسؤولين في المجموعة وعدد من الشركاء الرئيسيين.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سديرة: إن إعادة إطلاق كيزاد للمجمعات تحت اسم مجموعة سديرة، يندرج في إطار سعينا لاستكمال مسيرة ريادة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وحرصنا على تأدية دور حيوي وفاعل في إحداث تغيير جذري بمفهوم مرافق السكن المخصصة للموظفين، من خلال توفير باقة من الحلول المتكاملة والفريدة، بما يُسهم في مواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها أبوظبي والدولة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

من جانبه قال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة: يُمثل إطلاق مجموعة سديرة التي تتمتع برؤية بعيدة المدى، نقلة نوعية واستراتيجية تهدف لتعزيز إسهامها في تطوير حلول وخيارات متكاملة لمرافق السكن المشترك والميسر، وهي خطوة نسعى من خلالها إلى تحقيق تطلعات شركائنا ومتعاملينا وتقديم قيمة مضافة لهم، عبر سلسلة من الخدمات المتميزة التي ترتكز على أعلى معايير المسؤولية والكفاءة.

وشهدت فعاليات الحفل الكشف عن الهوية المؤسسية لـ «مجموعة سديرة»، حيث جرى استعراض شعارها الجديد، الذي يعكس رؤية وقيم العلامة التجارية الجديدة للمجموعة، التي استوحت اسمها من منطقة «سيح سديرة. وجاء اختيار الاسم الجديد للمجموعة تأكيداً على سعيها للإسهام في لعب دور حيوي في مسيرة التقدم، عبر تقديم منظومة حلول متكاملة تجمع بين الاستثمارات الذكية ذات التأثير الإيجابي التي تدعم الاقتصاد وتؤسس لمزيد من التقدم والنمو، وبما يضمن التزام المجموعة بتقديم قيمة مضافة لكافة الأطراف المعنية، مع التركيز على الارتقاء بمعايير الكفاءة في استخدام الموارد والجودة والتقيد بأعلى درجات المسؤولية البيئية.

وتقدم «مجموعة سديرة» حلولاً متكاملة ضمن أربع قطاعات رئيسية، هي «سديرة للعقارات»، و«سديرة للاستثمار»، و«سديرة للخدمات»، و«سديرة لإدارة العقارات» التي تضم 3 منتجات هي«أريام» و«سكوير» و«68 ليفنج». وتتبع «مجموعة سديرة» رؤية واضحة ترتكز على إنشاء محفظة من الأصول التي تلتزم بأعلى معايير المسؤولية البيئية وكفاءة الموارد وأعلى مستويات الجودة بهدف إعادة تشكيل مفهوم الاستثمار.

أما رسالتها، فتهدف إلى إحداث تأثير فعّال من خلال استثمارات ذكية تعزز المجمعات المستدامة وتضيف قيمة دائمة للشركاء والمتعاملين ويتجلى هذا النهج في كافة الشركات التابعة للمجموعة والمشاريع التي تعمل على تنفيذها وإدارتها.