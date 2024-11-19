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اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع بفضل قطاعي التعدين والعقارات

أسهم أوروبا ترتفع بفضل قطاعي التعدين والعقارات
19 نوفمبر 2024 14:16


لندن (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم قطاع التعدين، وانتعاش أسهم العقارات، بينما تؤثر بيانات اقتصادية وأرباح شركات وتوقعات متعلقة بالسياسة النقدية العالمية على معنويات السوق.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، مع تقدم قطاع الموارد الأساسية واحداً بالمئة.
وزاد قطاع العقارات 0.8% بعد هبوطه اثنين بالمئة أمس الاثنين.
وقفز سهم شركة تيسن كروب الألمانية لصناعة الغواصات وقطع غيار السيارات 7.5% بعد صدور نتائج الربع الرابع، في حين ارتفع سهم إمبريسر السويدية للألعاب 3.7% على خلفية أنباء تشير إلى فصلها عن شركة أسمودي المتخصصة في ألعاب الطاولة.
وتراجع سهم شركة سونوفا هولدنج السويسرية لتصنيع أجهزة السمع 2% بعدما جاءت أرباحها الأساسية في النصف الأول من العام دون التوقعات.

أسهم أوروبا
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