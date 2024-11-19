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اقتصاد

نيكي يغلق على ارتفاع بدعم أسهم شركات مرتبطة بالرقائق

نيكي يغلق على ارتفاع بدعم أسهم شركات مرتبطة بالرقائق
19 نوفمبر 2024 14:20

 

طوكيو (رويترز) 
 أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً اليوم الثلاثاء، بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر مكاسب ناسداك الليلة الماضية، بينما ينتظر المستثمرون إعلان إنفيديا عن إيراداتها الفصلية.وصعد نيكي 0.51% إلى 38414.43 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68% ليسجل 2710.03 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «ارتفعت أسهم بعض شركات الرقائق اليابانية، بعد أن أنهى مؤشر أشباه الموصلات الأميركي خسائر استمرت ست جلسات متتالية خلال الليل».
وأضاف، «انخفضت أيضاً أسهم بعض شركات الرقائق مع تجنب المستثمرين المخاطرة قبل إعلان أرباح إنفيديا».
وأغلق مؤشرا ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع أمس الاثنين، ليعوضا بعض الخسائر مع توقع المستثمرين أرباحاً فصلية من إنفيديا.
وستعلن إنفيديا أرباح الربع الثالث غداً الأربعاء، والتي سيحللها المستثمرون لتقييم مدى الطلب على الرقائق واستدامة الإقبال على الذكاء الاصطناعي.
وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.7%، ما شكل أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وزاد سهم شركة شين إيتسو للكيماويات لصناعة رقائق السيليكون 1.12%.
وانخفض سهم ليزرتك 1.75%، بينما عوّض سهم طوكيو إلكترون خسائره المبكرة، وأغلق على ارتفاع 0.25%.
وربحت أسهم البنوك في ظل التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وزاد مؤشر البنوك 2%، مع ارتفاع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.32% وصعود سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.49%.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.73% مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.04% وزيادة سهم هوندا موتور 2.42%، بينما يتجه الين بشكل عام للانخفاض.
وقفز سهم شركة كادوكاوا 23% ووصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعدما أفادت رويترز بأن شركة سوني، التي أغلق سهمها على ارتفاع 0.63%، تجري محادثات للاستحواذ على الشركة الإعلامية العملاقة المنتجة للعبة «إلدن رينج».

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