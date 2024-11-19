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اقتصاد

الصين تتوقع استمرار التعافي القوي للاقتصاد حتى نهاية العام

الصين تتوقع استمرار التعافي القوي للاقتصاد حتى نهاية العام
19 نوفمبر 2024 14:25

 

بكين(د ب أ)
قالت الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع استمرار زخم التعافي الاقتصادي، خلال الشهرين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تأثير السياسات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفعت الصين سقف ديون الحكومات المحلية، بمقدار 6 تريليونات يوان (839 مليار دولار)، لمساعدتها على إعادة تمويل ديونها، في أحدث دفعة لإنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال شو هونج ساي، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، في مؤتمر صحفي، إن الخطة سوف تنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وبسحب تقديرات وزير المالية لان فوآ، بلغت الديون الخفية للحكومات المحلية 14.3 تريليون يوان (2 تريليون دولار) في نهاية 2023 وتشير الديون الخفية إلى الديون التي لم يتم الكشف عنها علانية.
وأوضح لان أنه سوف يتم تخصيص تريليوني يوان سنوياً، من 2024 إلى 2026، لمساعدة الحكومات المحلية على تسوية ديونها.
وتوقع تراجع قيمة الديون الخفية إلى 2.3 تريليون يوان (320.9 مليار دولار) بحلول نهاية 2028.
وقال مسؤولون أيضاً إنه سوف يتم رفع سقف إصدار السندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان (4.96 مليار دولار) من 29.52 تريليون يوان (4.12 مليار دولار) للحكومات المحلية.

اقتصاد الصين
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