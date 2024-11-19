«الاتحاد للطيران» تنقل 15.2 مليون مسافر خلال 10 أشهر



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أكتوبر 2024، والتي أظهرت استمرار الأداء القوي، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون ضيف، خلال الشهر، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 87%.

وبهذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «خلال شهر أكتوبر، شهدنا نمواً مهماً في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر».

ومنذ بداية العام، استقبلت الاتحاد أكثر من 15 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 34% عن العام الماضي، ليبلغ عدد المسافرين معنا 17.8 مليون مسافر خلال 12 شهراً حتى أكتوبر 2024، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 73% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال عام 2022، في انعكاس واضح على أننا على الطريق الصحيح نحو مضاعفة عدد المسافرين، خلال أقل من عامين.

وتابع:«وتستمر القدرة الاستيعابية في النمو، ويسرّنا أن نرى أننا حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 87%. كما استمررنا في زيادة عدد وجهاتنا، حيث أعلنا عن إطلاق خدماتنا إلى وجهة العلمين المثيرة في مصر، ابتداء من صيف 2025».

وأضاف نيفيس:«إن مكانة أبوظبي كمركز طيران عالمي، ووجهة أساسية للسياح حول العالم، يدعمها نمو أسطولنا خلال فترة عام، ما يرسّخ توسعة شبكة وجهاتنا. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إعادة تشغيل طائرة A380 الخامسة لدينا في أكتوبر الماضي».