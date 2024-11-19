الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تنقل 15.2 مليون مسافر خلال 10 أشهر

«الاتحاد للطيران» تنقل 15.2 مليون مسافر خلال 10 أشهر
19 نوفمبر 2024 15:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أكتوبر 2024، والتي أظهرت استمرار الأداء القوي، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون ضيف، خلال الشهر، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 87%.

وبهذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «خلال شهر أكتوبر، شهدنا نمواً مهماً في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر».

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تشغل 1732 رحلة أسبوعية إلى 80 وجهة
الرئيس التنفيذي للناقلة لـ«الاتحاد»: «الاتحاد للطيران» تنقل أكثر من 18 مليون مسافر في 2024

ومنذ بداية العام، استقبلت الاتحاد أكثر من 15 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 34% عن العام الماضي، ليبلغ عدد المسافرين معنا 17.8 مليون مسافر خلال 12 شهراً حتى أكتوبر 2024، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 73% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال عام 2022، في انعكاس واضح على أننا على الطريق الصحيح نحو مضاعفة عدد المسافرين، خلال أقل من عامين.

وتابع:«وتستمر القدرة الاستيعابية في النمو، ويسرّنا أن نرى أننا حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 87%. كما استمررنا في زيادة عدد وجهاتنا، حيث أعلنا عن إطلاق خدماتنا إلى وجهة العلمين المثيرة في مصر، ابتداء من صيف 2025».

وأضاف نيفيس:«إن مكانة أبوظبي كمركز طيران عالمي، ووجهة أساسية للسياح حول العالم، يدعمها نمو أسطولنا خلال فترة عام، ما يرسّخ توسعة شبكة وجهاتنا. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إعادة تشغيل طائرة A380 الخامسة لدينا في أكتوبر الماضي».

الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اقتصاد
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اليوم 15:30
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
الرياضة
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
اليوم 15:30
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
علوم الدار
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
اليوم 15:24
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اقتصاد
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اليوم 15:21
سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي
اقتصاد
«طلبات» تطلق الاكتتاب على 3.5 مليار سهم
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©