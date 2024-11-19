«طلبات» تطلق الاكتتاب على 3.5 مليار سهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي، اليوم، النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام، وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقال بيان صادر اليوم، «تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.51 مليار دولار أميركي)، و37.26 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.15مليار دولار أميركي).

وأضاف البيان، «سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي أمس، وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024، من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»:«يسرنا أن نعلن اليوم فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «طلبات» في سوق دبي المالي، بعدما شهدنا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين منذ إعلان نية الطرح. تأسست شركة «طلبات» في الشرق الأوسط في عام 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثماني دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر من ستة ملايين عميل نشط».

وأضاف، «تركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز عروض منتجاتنا، وزيادة حصتنا في السوق، والاستثمار في برامج التكنولوجيا المالية والولاء المبتكرة، كما نعمل على توسيع حلولنا الإعلانية (منتجات AdTech) واستكشاف مجالات جديدة واعدة للمستثمرين في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المواتية في منطقتنا وسوقها المتنامية، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في مسيرة نمونا».