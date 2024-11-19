51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة، خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما أصدرت الغرفة، واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقتاً للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف معاليه: «نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات، ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستويين المحلي والدولي، لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل».